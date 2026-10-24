DR Kongo'nun Bunia kentinde klinik denemede bir gönüllüye Ebola aşısı yapıldı - Son Dakika
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DR Kongo'nun Bunia kentinde klinik denemede bir gönüllüye Ebola aşısı yapıldı

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Bunia kentinde yürütülen klinik deneme kapsamında bir gönüllüye Ebola aşısı yapıldı. Aşı olan gönüllü, 23 Ekim 2026 tarihli Xinhua fotoğrafında yer aldı.

BUNIA, 24 Ekim, (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Bunia kentinde yürütülen klinik deneme kapsamında Ebola aşısı olan bir gönüllü, 23 Ekim 2026. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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