DR Kongo'nun Bunia kentinde klinik denemede bir gönüllüye Ebola aşısı yapıldı

DR Kongo'nun Bunia kentinde klinik denemede bir gönüllüye Ebola aşısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Bunia kentinde yürütülen klinik deneme kapsamında bir gönüllüye Ebola aşısı yapıldı. Aşı olan gönüllü, 23 Ekim 2026 tarihli Xinhua fotoğrafında yer aldı.
BUNIA, 24 Ekim, (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Bunia kentinde yürütülen klinik deneme kapsamında Ebola aşısı olan bir gönüllü, 23 Ekim 2026. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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