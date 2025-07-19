Drift Yapan Sürücüye Rekor Ceza

MERSİN'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücü B.H.'ye 46 bin 392 TL trafik cezası uygulandı, sürücü belgesine de el konuldu.

Olay, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin otomobiliyle drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, görüntülerde yer alan otomobilin sürücüsünün B.H. olduğu belirlendi. Sürücü, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. B.H.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında, bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi ya da kendi etrafında döndürülmesi' maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu.