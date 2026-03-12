Dronla Denetim: 9 Sürücüye Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dronla Denetim: 9 Sürücüye Ceza

Dronla Denetim: 9 Sürücüye Ceza
12.03.2026 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de dron destekli denetimle 9 sürücüye toplam 9 bin lira ceza kesildi; sürücüler tepki gösterdi.

Ümraniye'de taralı alanı ihlal ederek halk arasında 'kaynak' olarak tabir edilen şekilde şerit düzenini bozduğu belirlenen sürücüler, dron destekli denetimle tespit edildi. Durdurulan 9 sürücüye toplam 9 bin lira idari para cezası uygulandı. Ceza yazılan sürücüler ise polise tepki gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ofset taralı alan ihlaline yönelik denetim gerçekleştirdi. Ümraniye Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında yapılan denetimlerde, taralı alanı ihlal eden araçlar dronla havadan takip edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen araçlar polis ekipleri tarafından kontrol noktasında durduruldu. Şerit düzenini bozarak ilerlediği ve trafikte 'kaynak' yaptığı tespit edilen 9 sürücüye 9 bin lira idari para cezası kesildi. Öte yandan kural ihlali yaptığı için ceza yazılan bazı vatandaşlar, ihlal yapmadığını iddia ederek polislere tepki gösterdi. İtiraz edenlere dron kayıtları izletilerek yaptıkları ihlal gösterildi.

'VATANDAŞA TUZAK KURUYORSUNUZ'

Yazılan cezaya tepki gösteren sürücü Yusuf Akgün, "Şerit ihlali yapmışım. Bunun neresi şerit ihlali? Ceza yazmak için sebep arıyorsunuz, vatandaşa tuzak kuruyorsunuz. Ben yıllarca emniyete hizmet etmiş biriyim, ceza nerede nasıl yazılır çok iyi biliyorum. Kurallara uyan birisiyim. Tepeüstü'nde oturuyorum, mecbur buradan katılmak zorundayım. 50 metre gerisine gelin bakın nereden katılacağım" dedi.

'DÜNYANIN SONU MU GELDİ'

Bir diğer sürücü Murat Kaçmaz ise, "İnşaatta çalışıyorum, sabah işe gidiyorum bir yevmiye alıp çocuklarıma bakacağım. Onu da sağolsun abi aldı. Emniyet şeridi kullanmadım, şeridime geçeceğim araba var önümde geçemedim. Aracımın tekerleği bir şeride değmiş. Şimdi ne oldu dünyanın sonu mu geldi, yarın bir daha güneş doğmayacak mı ? Böyle saçma şeyler yapmaya gerek yok" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ümraniye, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dronla Denetim: 9 Sürücüye Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
Manisa’da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1nyaralı Manisa'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1nyaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj

08:45
Kimse beklemiyordu Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
07:04
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
05:49
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 10:09:08. #7.13#
SON DAKİKA: Dronla Denetim: 9 Sürücüye Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.