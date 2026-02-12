DSİ Müdürü Açıkgöz, Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
DSİ Müdürü Açıkgöz, Yılın Kareleri Oylamasında

DSİ Müdürü Açıkgöz, Yılın Kareleri Oylamasında
12.02.2026 11:21
Ömer Açıkgöz, AA'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasında seçtiği fotoğrafları açıkladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Açıkgöz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", fotoğrafını seçen Açıkgöz, "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçti."

Açıkgöz, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet", "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karesini seçen Açıkgöz, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafına oy verdi."

Açıkgöz, yaptığı açıklamada, AA'yı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Günlük hayatta, sporda, haberde ve doğal yaşamda yayınlanan birbirinden güzel fotoğrafların olduğunu belirten Açıkgöz, tercih yapmakta zorlandığını ifade etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Ömer Açıkgöz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSİ Müdürü Açıkgöz, Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika

SON DAKİKA: DSİ Müdürü Açıkgöz, Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.