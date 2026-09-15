DSÖ'den KDC uyarısı, Ebola salgını 7 eyalette 7 bin 200 vakaya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DSÖ'den KDC uyarısı, Ebola salgını 7 eyalette 7 bin 200 vakaya ulaştı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınının benzeri görülmemiş müdahalelere rağmen 7 eyalette 7 bin 200 vaka ve 3 bin 475 ölümle yayılmaya devam ettiğini bildirdi. Kuzey Kivu'da son iki haftada haftalık vaka sayısı 100'den 200'ün üzerine çıkarken, Ituri'de bulaşmanın azaldığına dair erken belirtiler görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Epidemiyoloji ve Müdahale Analizi Birimi Başkanı Olivier le Polain, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınına karşı yürütülen benzeri görülmemiş ölçekteki müdahale çalışmalarına rağmen salgının yayılmaya devam ettiğini bildirdi.

Polain, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

KDC'deki Ebola salgınının yoğun ve coğrafi açıdan geniş bir alana yayılmış şekilde devam ettiğine dikkati çeken Polain, şu ifadeleri kullandı:

"Salgının ilan edilmesinden bu yana geçen sadece 4 ay içinde ve 12 Eylül tarihi itibarıyla ülkede geniş bir coğrafi alanı kapsayan 7 eyaletteki 62 sağlık bölgesinde 7 bin 200 vaka ve 3 bin 475 ölüm bildirildi. Müdahale çalışmaları benzeri görülmemiş bir ölçekte yürütülmesine rağmen salgın yayılmaya devam ediyor."

Polain, epidemiyolojik durumun etkilenen bölgeler genelinde homojen bir seyir izlemediğine işaret etti.

Ituri eyaletindeki bazı sağlık bölgelerinde bulaşmanın azaldığına dair erken belirtiler görülse de burada geçen hafta yaklaşık 300 yeni doğrulanmış vaka ve 160 civarında doğrulanmış ölümün kayıtlara geçtiğini belirten Polain, bunun da ülke genelinde bildirilen vakaların yüzde 48'ine tekabül ettiğini söyledi.

Polain, "Ituri kaynaklı vakaların oranı zamanla azalırken, Kuzey Kivu eyaletinde daha fazla vaka tespit ediliyor. Kuzey Kivu'da son iki hafta içinde haftalık vaka sayıları neredeyse iki katına çıkarak haftada yaklaşık 100'den 200'ün üzerine yükseldi. Şu anda toplam vakaların yaklaşık yüzde 45'i bu eyaletten, özellikle Beni'nin yanı sıra Butembo-Katwa bölgesi ve çevresinden bildiriliyor." diye konuştu.

Diğer eyaletlerdeki durumun nispeten istikrarlı olduğuna değinen Polain, Güney Kivu'da mayıs sonundan bu yana yeni doğrulanmış vaka tespit edilmediği bilgisini paylaştı.

Polain, KDC hükümetine hastalık izleme, yatak kapasitesinin artırılması, klinik yönetim, lojistik ve enfeksiyon önleme dahil müdahale sürecinin tüm aşamalarında destek verdiklerini, salgınla mücadele için gelecek dönemde de destek vereceklerini söyledi.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabası ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası yaşamını yitirmişti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola türünün onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ'den KDC uyarısı, Ebola salgını 7 eyalette 7 bin 200 vakaya ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlaya düşen uçak paramparça oldu İçindeki 3 kişi kurtarılamadı Tarlaya düşen uçak paramparça oldu! İçindeki 3 kişi kurtarılamadı
Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti Yapmasına izin verilmeyecek Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti! Yapmasına izin verilmeyecek
İstanbul’daki 4 dernek mercek altında Avrupa’dan gelen para dikkat çekti İstanbul'daki 4 dernek mercek altında! Avrupa'dan gelen para dikkat çekti
Ankara’da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı Ankara'da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı
Fidan’ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı Fidan'ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı
Iğdır’da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti Iğdır'da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti

16:23
Kara Haydar’ın “altın şovu“ bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78’i çakma çıktı
Kara Haydar'ın "altın şovu" bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78'i çakma çıktı
16:22
Hakan Çalhanoğlu şoku Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
16:07
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma
Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
15:10
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com’a anlattı
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com'a anlattı
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 16:31:03. #7.12#
SON DAKİKA: DSÖ'den KDC uyarısı, Ebola salgını 7 eyalette 7 bin 200 vakaya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement