DSÖ, Kamboçya-Tayland Ateşkesini Destekledi - Son Dakika
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DSÖ, Kamboçya-Tayland Ateşkesini Destekledi

28.07.2025 20:07
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Tedros Ghebreyesus, Kamboçya ve Tayland arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kamboçya ile Tayland arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Ghebreyesus, iki ülke arasında varılan anlaşmaya ilişkin X'ten paylaşım yaptı.

"Kamboçya ve Tayland arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullanan Ghebreyesus, son dönemde artan şiddetin her iki taraftaki siviller üstünde ağır sonuçları olduğunu hatırlattı.

Ghebreyesus, taraflar arasındaki şiddet nedeniyle ölüm ve yaralanmaların bildirildiğini, on binlerce insanın yerinden edildiğini kaydederek, "Her iki ülkede de sağlık tesislerinin kapatılmasıyla sağlık hizmetlerine erişim de olumsuz etkilendi. Her iki hükümeti de sağlık tesislerinin, çalışanlarının ve temel sağlık hizmetlerine erişimin her zaman korunmasını sağlamaya çağırıyoruz. Barış, en iyi ilaçtır." değerlendirmesinde bulundu.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, şu ana kadar her iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından 26 Temmuz'da yaptığı paylaşımda, taraflarla görüştüğünü, her iki ülkenin de derhal bir araya gelerek ateşkes ve nihayetinde barış için çalışmaya karar verdiğini belirtmişti.

Öte yandan, Trump'ın açıklamalarının ardından sınır hattında karşılıklı saldırılar devam etmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda bugün başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ateşkes görüşmelerinin ardından taraflar arasında yerel saatle 00.00'da "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ, Kamboçya-Tayland Ateşkesini Destekledi - Son Dakika

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