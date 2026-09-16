DSÖ, KDC'de Ebola salgınının büyümeye ve can almaya devam ettiğini bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınının büyümeye ve can almaya devam ettiğini bildirerek, "7 eyalette 7 bin 200'den fazla vaka ve 3 bin 500'ün üzerinde ölüm bildirildi." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında, Ebola salgını ve küresel sağlık meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KDC'de Ebola salgınıyla mücadelede olumlu sonuçlara dair umut verici işaretler gördüklerini kaydeden Ghebreyesus, Ituri eyaletinin en çok etkilenen bölgelerinde bulaşma azaldığını, Güney Kivu'da mayıstan bu yana yeni vakanın bildirilmediğini ve 1700'den fazla kişinin iyileştiğini belirtti.

Ghebreyesus, bu durumun bir tesadüf olmadığını ve KDC hükümeti, DSÖ, diğer ortaklar ve sağlık çalışanlarının yoğun çabaları sayesinde gerçekleştiğini kaydetti.

KDC'de gelecek haftalarda aşı denemelerinin başlaması beklendiğine işaret eden Ghebreyesus, denemelerde etkili olunmasının kanıtlanması halinde, söz konusu ürünlere erişimi genişletmek için şimdiden hazırlık yaptıklarını vurguladı.

Ghebreyesus, "Salgın büyümeye ve can almaya devam ediyor. 7 eyalette 7 bin 200'den fazla vaka ve 3 bin 500'ün üzerinde ölüm bildirildi. Ituri'de bulaşmanın azaldığına dair işaretler olsa da bu azalma çok yüksek bir seviyeden gerçekleşiyor. Sadece geçtiğimiz hafta Ituri'de yaklaşık 300 yeni vaka ve 160 ölüm bildirildi. Bu da ülke genelindeki toplam sayıların neredeyse yarısına tekabül ediyor." dedi.

Kuzey Kivu'da ise vakaların hızla arttığına işaret eden Ghebreyesus, son 2 hafta içinde haftalık vaka sayısı yaklaşık 100'den 200'ün üzerine çıkarak neredeyse iki katına ulaştığını belirtti.

Ghebreyesus, "Ebola salgını her şeyi daha da kötüleştiriyor. Açlık artıyor, insanlar sağlık merkezlerine gitmeyi bırakıyor. Anne ölümleri artıyor, HIV tedavisi aksıyor. Bu salgını yavaşlatmak ve durdurmak için kaynaklara ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Yemen'de insani erişim ciddi ölçüde kısıtlı kalmaya devam ediyor"

Yemen'de yaklaşık 20 milyon insanın sağlık yardımına ihtiyaç duyduğuna değinen Ghebreyesus, sağlık tesislerine yönelik saldırılar, malzeme ve yakıt sıkıntısı ile sevk hizmetlerindeki aksamaların, sistemi çöküşün eşiğine getirdiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "Özellikle güvenli suya ve sanitasyon imkanlarına erişimin kısıtlı olduğu, kalabalık koşullarda yaşayan yerinden edilmiş topluluklar arasında kolera, kızamık, çocuk felci, dang humması ve yetersiz beslenme riskleri giderek artıyor. DSÖ, acil durum tıbbi malzemeleriyle Yemen Sağlık Bakanlığı'nı desteklemekte ve sahadaki müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla ortaklarla koordinasyon sağlıyor. Ancak insani erişim ciddi ölçüde kısıtlı kalmaya devam ediyor. Finansman açıkları ise müdahale çalışmalarını sürdürme ve genişletme kapasitemizi tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Genel Direktör Ghebreyesus, sağlık çalışanları ve tesislerinin korunması, insani yardım ortakları için güvenli ve engelsiz erişim sağlanması ve hızla artan ihtiyaçların karşılanması adına uluslararası desteğin artırılması çağrısında bulundu.