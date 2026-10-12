DSP Genel Başkanı Aksakal, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı.

Aksakal, yayımladığı mesajda, 13 Ekim 1923'te alınan tarihi kararla Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olan Ankara'nın, ülkenin bağımsızlık mücadelesinin, milli iradenin ve çağdaşlaşma hedefinin simgesi olarak Cumhuriyet tarihindeki yerini koruduğunu belirtti.

Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutlayan Aksakal, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ankara, Cumhuriyet'in kalbi olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.