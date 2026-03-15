DTİAD Romanya’da İftar Programı Düzenledi

Dobruca Türk İşadamları Derneği (DTİAD) Romanya'nın Köstence kentinde iftar programı düzenledi.

DTİAD Başkanı Ömer Karahasanoğlu ev sahipliğinde düzenlenen programa, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Köstence Başkonsolosu Derya Dingiltepe ve Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf'un yanı sıra Köstence'de yaşayan Türkler katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da yaşadığı evin hemen yanındaki ilkokulun adının Dobruca İlköğretim Okulu olduğunu ve futbol oynarken arkadaşlarıyla kurduğu kulübe de Dobruca Spor Kulübü adını verdiklerini aktararak, "Biz aynı coğrafyanın çocuklarıyız." dedi.

İran'da ABD-İsrail saldırılarında yüz altmış beş çocuğun hayatını kaybetmesi ve Gazze'ye atılan bombaların çok üzücü olduğunu dile getiren Soylu, "Bizim istikametimiz güçlünün güçsüzü ezdiği bir dünya değildir. Güçsüzden yana olan, ona el uzatan bir dünyadır." diye konuştu.

Soylu, ABD ve İsrail'in ortaya koyduğu anlayışla dünyayı "karmakarışık" hale getirdiklerini belirterek, "Kendi küresel güçlerinin ortadan kalktığını gördükleri için yerle yeksan etmeye çalışmaktadırlar. İnsanlığı, vicdanı, merhameti ortadan kaldırmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Dünyanın güvenilir ülkeler, liderler ve fikirlere ihtiyacı olduğunu dile getiren Soylu, "Bugün dünya güvenli ülkeleri beklemektedir. Ülkemiz güvenli ülkedir." diye konuştu.

Büyükelçi Altan da Romanya'nın Türkiye'nin Karadeniz'de komşusu, NATO müttefiki, en büyük ticaret ortaklarından biri olduğuna işaret ederek, iki ülke arasında insandan insana kardeşlik köprüsü olduğunu söyledi.

Türk ve Tatar Türklerinin Romanya'da 150 yıldır huzur, barış ve istiklal içinde hayatlarını sürdürdüğünü kaydeden Altan, "Bu da gerçekten Romen makamlarının son derece modern, çağdaş, sıcak yaklaşımı sayesinde. Ben onlara da teşekkürlerimi sunuyorum bu vesileyle." dedi.