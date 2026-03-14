Dubai'de Hava Savunma Sistemi Müdahalesi
Dubai'de Hava Savunma Sistemi Müdahalesi

14.03.2026 06:23
Dubai'de hava savunma sistemleri müdahale ederken şarapnel parçaları bir binaya isabet etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği hükümeti, Dubai'nin merkezindeki bir binanın cephesine hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının isabet ettiğini belirtti.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yetkili birimlerin olayla ilgilendiği bildirildi.

Kent merkezindeki bir binanın cephesine, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının isabet ettiği belirtilen açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bilgisine yer verildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Dubai, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
