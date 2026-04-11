Dubai'nin Güvenli Liman İmajı Sarsıldı: İran Saldırıları ve Ekonomik Etkiler

İran savaşının menzilinde kalan Dubai, bazı füzelerin hedefi olurken, 'güvenli yaşam' tartışmalarının odağına yerleşti ve 'Dubai rüyası' sorgulanmaya başladı. New Yorker ve New York Times gibi medya kuruluşları, Dubai'nin güvenli liman itibarının sarsıldığını belirtirken, Daily Mail, influencerların şehri terk etmesini vurguladı. İran saldırıları sonrası sosyal medyada hasar paylaşan 100'den fazla kişi, siber suç ve ulusal güvenlik yasaları kapsamında gözaltına alındı, bu da 'rüyanın bitişi' olarak yorumlandı.

BAE Savunma Bakanlığı'na göre, İran'ın 2.200'den fazla dron ve 500'den fazla füze saldırısı düzenlediği Dubai'de, havalimanı, oteller ve yerleşim yerleri vuruldu. Yetkililer, hayatın normal ve güvenli şekilde devam ettiği izlenimini sürdürmeye çalıştı, ancak savaş ciddi ekonomik zarara yol açtı. Dubai, petrol dışı faaliyetlere dayanan ekonomisinde, turizmde yüzde 80'e varan düşüşler, otel doluluk oranlarında azalma, borsada yüzde 16 değer kaybı ve emlak fiyatlarında düşüş yaşadı. Yabancı uyrukluların ayrılması, nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan göçmenlere dayanan ekonomi için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Hükümet, krize yanıt olarak 272 milyon dolarlık bir önlem paketi hazırladı, turizm vergileri için ek süre tanıdı ve yabancıları geri dönmeye ikna etmek için vergi ve ikamet kurallarını esnetmeyi planlıyor. Uzmanlar, Dubai'nin toparlanabileceğini, ekonomik özgürlük ve istikrarın temel güçlü yönleri olduğunu belirtiyor. Mart ayı PMI endeksi 53,2 ile hala artış gösteriyor, ancak itibar ve duygusal kayıpların telafisi zor olabilir. Financial Times, Dubai'nin istikrar adası imajının sorgulandığını, yüksek gelirli bireylerin geri dönüp dönmeyeceğinin belirsiz olduğunu yazdı.