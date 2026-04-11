Dubai'nin Güvenli Liman İmajı Sarsıldı: İran Saldırıları ve Ekonomik Etkiler

11.04.2026 11:49
İran'ın saldırıları sonrası Dubai, güvenli yaşam tartışmalarının odağı oldu. Ekonomi savaşın etkileriyle ciddi darbe aldı, yabancı uyruklu bireylerin ayrılması tehdit oluşturuyor. Hükümet ise durumu toparlamak için önlemler alıyor.

İran savaşının menzilinde kalan Dubai, bazı füzelerin hedefi olurken, 'güvenli yaşam' tartışmalarının odağına yerleşti ve 'Dubai rüyası' sorgulanmaya başladı. New Yorker ve New York Times gibi medya kuruluşları, Dubai'nin güvenli liman itibarının sarsıldığını belirtirken, Daily Mail, influencerların şehri terk etmesini vurguladı. İran saldırıları sonrası sosyal medyada hasar paylaşan 100'den fazla kişi, siber suç ve ulusal güvenlik yasaları kapsamında gözaltına alındı, bu da 'rüyanın bitişi' olarak yorumlandı.

BAE Savunma Bakanlığı'na göre, İran'ın 2.200'den fazla dron ve 500'den fazla füze saldırısı düzenlediği Dubai'de, havalimanı, oteller ve yerleşim yerleri vuruldu. Yetkililer, hayatın normal ve güvenli şekilde devam ettiği izlenimini sürdürmeye çalıştı, ancak savaş ciddi ekonomik zarara yol açtı. Dubai, petrol dışı faaliyetlere dayanan ekonomisinde, turizmde yüzde 80'e varan düşüşler, otel doluluk oranlarında azalma, borsada yüzde 16 değer kaybı ve emlak fiyatlarında düşüş yaşadı. Yabancı uyrukluların ayrılması, nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan göçmenlere dayanan ekonomi için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Hükümet, krize yanıt olarak 272 milyon dolarlık bir önlem paketi hazırladı, turizm vergileri için ek süre tanıdı ve yabancıları geri dönmeye ikna etmek için vergi ve ikamet kurallarını esnetmeyi planlıyor. Uzmanlar, Dubai'nin toparlanabileceğini, ekonomik özgürlük ve istikrarın temel güçlü yönleri olduğunu belirtiyor. Mart ayı PMI endeksi 53,2 ile hala artış gösteriyor, ancak itibar ve duygusal kayıpların telafisi zor olabilir. Financial Times, Dubai'nin istikrar adası imajının sorgulandığını, yüksek gelirli bireylerin geri dönüp dönmeyeceğinin belirsiz olduğunu yazdı.

Nereden nereye Ne hayallerle transfer edilmişti, şimdi istenmeyen adam oldu Nereden nereye! Ne hayallerle transfer edilmişti, şimdi istenmeyen adam oldu
Efsanelerin çocukları bir arada İdo, Doğukan, Baran ve Aydın’dan olay dans Efsanelerin çocukları bir arada! İdo, Doğukan, Baran ve Aydın’dan olay dans
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı Esra Erol’daki Derya Çapar’ın son hali şaşırttı Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı

12:37
Efsane futbolcu Romário’dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
Efsane futbolcu Romário'dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
12:18
ABD’den İran’ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
12:04
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı Çin gizlice harekete geçti
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
11:08
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
