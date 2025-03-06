Dubai'ye İhracat İçin Yasaklı Limon İmha Edildi - Son Dakika
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Dubai'ye İhracat İçin Yasaklı Limon İmha Edildi

71 ton limonda yasaklı Fenbutatin Oxide maddesi tespit edilerek imha edildi.

06.03.2025 00:29
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Pestisit tespit edilen Dubai'ye ihraç edilecek 71 ton limon imha edildi

HATAY - Hatay'dan Dubai'ye ihraç edilecek olan 71 ton 250 kilogram limonda Türkiye'de yasaklı olan Fenbutatin Oxide maddesi tespit edildi. Tonlarca limon, ekipler tarafından imha edildi.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde Dubai'ye ihraç edilmek üzere hazırlanan 71 ton kilogram limonda Türkiye'de yasaklı olan Fenbutatin Oxide maddesi tespit edildi. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmayan toplam 71 ton 250 kilogram limon, muhafaza altına alınarak ve 3 Mart tarihinde imha edildi. Ekipler tarafından gıda güvenilirliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Dubai'ye İhracat İçin Yasaklı Limon İmha Edildi - Son Dakika

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