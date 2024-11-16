Dublin\'de Filistin\'e Destek Gösterisi

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İrlanda'nın başkenti Dublin'de Almanya Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

İrlanda Bloğu Berlin ve İrlanda Dayanışma grupları tarafından gerçekleştirilen eylemde, Almanya'daki Filistinli ve Filistin yanlısı gruplara yönelik baskıların artmasına tepki gösterildi.

Göstericiler, Almanya'nın İsrail'in Filistin'deki politikalarına verdiği destek nedeniyle temel hakların ihlal edildiğini ve ifade özgürlüğünün baskı altına alındığını savundu.

Gösteriyi organize edenler, Almanya'nın, Filistin'e yönelik politikalarının yanı sıra Lübnan, Suriye ve Yemen gibi bölgelerdeki şiddet olaylarında da rol oynadığını öne sürdü.

Protestocular, "Polisin vahşi şiddeti", "Direnişe devam", "Bir daha asla, hiçbir yerde, hiç kimse için" yazılı pankart ve dövizler açtı.

Almanya'nın Dublin Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösterinin ardından katılımcılar, Almanya'nın Filistin politikasını protesto etmek ve İrlanda hükümetine bu politikaları kınama çağrısında bulunmak amacıyla İrlanda Parlamentosu'na doğru yürüyüş yaptı. Eylemciler, yol güzergahında, İngiltere ve ABD büyükelçilikleri önünde de durarak protestolarını sürdürdü.

Gösteriye katılan Dublin doğumlu Filistin İçin Yahudiler Derneği Sekreteri Jacob Woolf, AA muhabirine geçen yıl boyunca, soykırım uzmanlarının birçoğunun Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdiği durum karşısında Almanya'nın (İsrail'e) pişmanlık duymaksızın kararlı bir bağlılık sergilediğine tanık olduklarını söyledi.

Woolf, "Almanya, İsrail hükümetine görünüşte sınırsız bir siyasi destek verdi. Silah satışlarını sürdürmeye devam ediyorlar ve çok ihtiyaç duyulan bir ateşkes ve siyasi çözüm için baskı yapmayı reddediyorlar." şeklinde konuştu.

İrlanda halkının yürüyüşünü desteklemekten büyük gurur duyduğunu ifade eden Woolf, İrlanda'da özgürce konuşabilmenin önemine dikkati çekti.

Woolf, Almanya'da ise "Ateşkes" veya "Özgür Filistin" gibi talepleri dile getirmenin ya da protestolarda İrlandaca veya Arapça konuşmanın tutuklanmaya yol açabileceğini belirtti.

Bu nedenle Almanya Büyükelçiliği'nden İrlanda Parlamentosu'na yürüdüklerini ifade eden Woolf, İrlanda hükümetinden Almanya'ya baskı yapmasını ve Almanya'daki protestocuların barışçıl şekilde taleplerini dile getirebilme özgürlüğünü sağlamasını istediklerini kaydetti.