Düğün Konvoyunda Rastgele Ateş Açan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Düğün Konvoyunda Rastgele Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Düğün Konvoyunda Rastgele Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Pendik'te bir düğün konvoyunda arabanın içinden havaya rastgele ateş eden iki kişi, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında cezai işlem başlatıldı.

26.01.2025 15:38  Güncelleme: 15:39
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PENDİK'te düğün konvoyunda arabadan dışarı rastgele ateş eden şüpheli, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olay dün saat 20.00 sıralarında Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden düğün konvoyu içerisindeki 34 GAZ 409 plakalı otomobilden havaya rastgele ateş edildi. İhbar üzerine olayı araştırmaya başlayan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracın plakasından yola çıkarak sahibinin A.H. olduğunu tespit etti. Araçtan dışarıya ateş eden kişinin yolcu koltuğunda oturan yabancı uyruklu İ.K.J. olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyon ile şüphelile A.H. ve İ.K.J.'yi gözaltına aldı. Olayda kullandığı kuru sıkı tabanca ile birlikte yakalanan şüpheliler hakkında 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan cezai işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

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