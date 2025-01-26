Düğün Konvoyunda Silah Ateşi

Pendik'te, düğün konvoyundaki bir araçtan şüphelinin kurusıkı silahla ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde, düğün konvoyundaki bir otomobilden havaya silahla ateş açılmasına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede kimlikleri belirlenen araç sahibi A.H. ile kurusıkı tabancayla ateş eden şüpheli İ.K.J. yakalanarak gözaltına alındı.
Araç sahibi A.H. serbest bırakılırken, şüpheli İ.K.J. emniyetteki işlemlerinin ardından genel güvenliği kasten tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adliye sevk edildi.
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