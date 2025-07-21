Düğün Yemeklerinden Zehirlenme: 130 Kişi Taburcu Edildi

Kastamonu'da düğündeki yemekten zehirlenen 131 kişiden 130'u taburcu edildi.

Kent merkezinde düzenlenen yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 73, Taşköprü Devlet Hastanesi'ne 58 kişi başvurdu.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişinin tedavisi sürüyor, 130 kişinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Kent merkezinde 19 Temmuz'da düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlanmış, ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.