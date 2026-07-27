Düğün Yolu Keyfi: İskambil Oyunu

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde bir grup genç, yola masa kurup iskambil oynayarak arkadaşlarının gelin arabasının önünü kesip harçlık aldı.

Saimbeyli'de Eren Özdemir ve Seher Günel çiftinin düğün konvoyunun önünü keserek harçlık almak isteyen arkadaşları, yolun ortasına masa kurup iskambil oynadı. Gelin arabasındaki damattan harçlık alan arkadaşları, bir süre daha oyun oynamaya devam etti. Araçtan inen damat da oyuna katıldı. Çevredekiler bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre daha oyun oynayan grup, daha sonra masayı kaldırarak düğün alanına geçti.