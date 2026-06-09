Düğünde Silah Sıkma İhbarında Arbede

Düğünde silah sıkıldığı ihbarına giden polislerle davetliler arasında arbede

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine düğün yerine giden polis ekipleri ile düğün sahipleri ve davetliler arasında arbede yaşandı. Polise mukavemette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 6 Haziran'da Tekel Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında havaya silahla ateş açılması üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polisler, düğünde kullanıldığı öne sürülen silahların teslim edilmesini istedi. Silahların teslim edilmemesi üzerine gerginlik yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik arbedeye dönüşürken, polis ekipleri biber gazı kullandı. Polise mukavemet gösteren 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında polislerin de bulunduğu 12 kişi hastaneye başvurarak darp raporu aldı ve birbirinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D. tutuklanırken, A.A. ve Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaşanan arbede cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.