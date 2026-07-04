Düğüne Giden Araç Şarampole Devrildi

ERZURUM'da düğüne giderken Burak Sünger'in (27) kontrolünü kaybettiği otomobil taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada Sünger ağır yaralanırken, yanındaki arkadaşı Gamze Kalay (26) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Köprüköy ilçesinde meydana geldi. Banka çalışanları Gamze Kalay ve Burak Sünger bir mesai arkadaşlarının Erzurum merkezindeki düğününe katılmak üzere 34 HFS 596 plakalı otomobil ile Hınıs ilçesinden yola çıktı. Köprüköy ilçesi Yağan Mahallesi mevkisinde Burak Sünger'in kontrolünü kaybettiği otomobil, taklalar atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Gamze Kalay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Burak Kalay ise ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gamze Kalay'ın cansız bedeni Köprüköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burak Sünger'in durumunun ise ciddi olduğu belirtildi.