Dün CHP Mitinginde Taşkınlık: 35 Gözaltı - Son Dakika
19.03.2026 12:55
CHP mitingi sonrası izinsiz yürüyüş yapan 35 kişi gözaltına alındı. Polis müdahale etti.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Saraçhane'de dün düzenlenen mitingin ardından izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polis bariyerini tekmeleyerek taşkınlık çıkaran 35 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenen mitingin ardından kalabalık arasında bulunan bir grup taşkınlık çıkardı. Polis bariyerini tekmeleyen ve güvenlik güçlerine mukavemet gösteren gruba polis müdahale etti. Olaylarda 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.,

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "18.03.2026 günü saat 20.30'da CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Fatih İlçesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane binası önünde açık yer toplantısı düzenlenmiştir. Programın devam ettiği sırada, yüzlerini maskeyle kapatan bir grup, polis tedbirleri kapsamında alana getirilen bariyerlere saldırmıştır. Emniyet ekiplerimiz gruba müdahale etmiş ve gruptan 35 şahsı yakalamıştır. Şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

