Dunhuang\'da Przevalski Atları 10 Tay Dünyaya Getirdi

DUNHUANG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde bulunan Dunhuang Batı Gölü Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda doğal yaşama yeniden kazandırılan Przevalski atları, 10 tay dünyaya getirdi. Koruma alanı yetkilileri tarafından kısa süre önce yapılan açıklamada, yeni doğan tayların sağlık durumlarının iyi olduğu ve sürüyle birlikte rahatça hareket edip otlayabildikleri belirtildi.

Çin'de birinci sınıf devlet koruması altındaki hayvanlar arasında yer alan ve küresel ölçekte de nesli tehlike altında olan türler arasında bulunan Przevalski atlarının ülkedeki yabani popülasyonu, bir dönem tamamen tükenmişti. Çin, 1985 yılında damızlık Przevalski atlarını yurt dışından getirerek yeniden doğaya kazandırma programı başlattı. Dunhuang Batı Gölü Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki bir koruma ekibi, yıl boyunca Przevalski atlarının koruyuculuğunu üstleniyor.

40 yıl süren yeniden doğaya kazandırma ve koruma çalışmalarının ardından, koruma alanındaki Przevalski atı popülasyonu 2025 yılı sonu itibarıyla 200'ü aştı.