Dünya Arapça Günü Ankara\'da kutlandı

Dünya Arapça Günü, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2012 yılında alınan kararla her yıl 18 Aralık'ta kutlanan Dünya Arapça Günü için Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Doç. Dr. Faisal Abdulrahman Osra, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Aycan ve bazı Arap ülkelerin Türkiye'deki büyükelçileri ve diplomatlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, Dünya Arapça Günü tanıtım videosu gösterildi. Programda öğrenciler çeşitli performanslar sergiledi.

Büyükelçi Abu Al-Nasr, burada yaptığı konuşmada, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatından dolayı Kuveyt hükümeti ve halkına taziyelerini sundu.

UNESCO Yürütme Kurulu'nun 18 Aralık'ı Dünya Arapça Günü olarak belirlediğine işaret eden Abu Al-Nasr, "Bugün yaratıcılık ve kültür bakımından zengin bir tarihi yansıtan, yelpazesi geniş bir dil mirasını kutlamak için burada toplanmış bulunmaktayız." dedi.

Abu Al-Nasr, Arapçanın Kur'an-ı Kerim, şiir ve edebiyat dili olduğunu vurgulayarak, "Tarih boyunca pek çok ilham veren muhteşem şiirler aracılığıyla güzelliklerini ortaya koymuştur." diye konuştu.

Arapça dilinin, kültürlerinin ve kimliklerinin ayrılmaz parçası olduğunun altını çizen Abu Al-Nasr, "Zengin ve çeşitli dil repertuvarından en iyi şekilde istifade ederek gelişim ve ilerlemeye ayak uydurmak için onu tüm alanlarda daha çok kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Abu Al-Nasr, Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki akademik işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, ülkesinde "Uluslararası Kral Salman Arapça Dil Akademisi" aracılığıyla Arapçanın geliştirilmesi için çaba gösterildiğini söyledi.

Ankara Üniversitesinin halklar arasında medeniyet ve kültürel iletişim köprülerinin kurulmasına katkı sağladığını belirten Abu Al-Nasr, törene ev sahipliği yapan Rektör Ünüvar'a teşekkür etti.

"Arapça derin kültürel mirasa sahip"

Kültür Ataşesi Osra da Arapçanın asırlardır bilimin ve medeniyetin dili olduğunu dile getirerek, bu dilin geniş ve derin kültürel mirasa sahip olduğunu vurguladı.

Ülkesinin Arapçayı yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaştırma yönündeki çabalarına dikkati çeken Osra, bilimsel, bilişsel ve kültürel iletişimin güçlendirilmesinin Suudi Vizyonu 2030'un ana hedefi olarak kabul edildiğini kaydetti.

Osra, Kral Abdullah Uluslararası Arap Dili Hizmet Merkezi ve Mekke'de internet üzerinden Arapça Dil Akademisi gibi yapıların kurulacağını aktararak, Arapçayı korumak için her yıl çok sayıda uluslararası ve yerel yarışma düzenlediklerini belirtti.

Türk üniversitelerinin ve kolejlerinin Arapçanın öğretilmesine yönelik ilgisine övgüde bulunan Osra, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin Arapçanın varlığının artırılmasında öncü rol üstlendiğini ifade etti.

"Arapça tarih boyunca önemli medeniyet dili olmuştur"

Rektör Prof. Dr. Ünüvar ise Arapçanın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 6'ncı resmi dil olarak kabul edildiğini hatırlatarak, geniş bir coğrafyada milyonlarca kişinin ana dilinin Arapça olduğunu vurguladı.

Arapçanın Türkiye'de yaygın şekilde konuşulduğuna işaret eden Ünüvar, "Arapça tarih boyunca önemli bir medeniyet dili olmuş, İslamiyet'in doğuşuyla birlikte ifade zenginliği bambaşka bir ivme kazanmıştır." dedi.

Ünüvar, Arap alfabesinin dünyanın çeşitli noktalarında kullanıldığını vurgulayarak, Türkiye'de eğitimin çeşitli kademelerinde kapsamlı şekilde Arapça eğitimi verildiğini kaydetti.

İslam kültür mirası vurgusu

Dekan Prof. Dr. Aycan da 400 milyondan fazla insanın Arapçayı günlük iletişim dili olarak kullandığına vurgu yaparak, bu dilin aynı zamanda İslam kültür mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Arapçanın ilim dili olduğunu kaydeden Aycan, İslam'ı doğru anlamak ve anlatmak için bu dilin iyi öğretilmesi gerektiğini ifade etti.

Aycan, Ankara Üniversitesinin Arapça eğitimi konusunda Suudi Arabistan kurumlarıyla işbirliği içerisinde olduğunu kaydetti.

Etkinliğin sonunda çekilişle 1 öğrenciye uçak bileti, 3 öğrenciye tablet hediye edildi.