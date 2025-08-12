Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 300 Milyon Dolar Yardım - Son Dakika
Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 300 Milyon Dolar Yardım

12.08.2025 14:53
Nijerya'da yerinden edilenler için Dünya Bankası 300 milyon dolar insani yardım finansmanı sağladı.

Dünya Bankası, Nijerya'nın kuzeyinde silahlı gruplar ve teröristlerin saldırıları nedeniyle ülke içinde yerinden edilen kişilere (IDP) yönelik insani yardım amacıyla 300 milyon dolarlık finansman sağladı.

Dünya Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın kuzeyinde yerinden edilmiş kişiler ve onları misafir eden topluluklar için hizmetlere ve ekonomik fırsatlara erişimi artırmayı hedefleyen yeni bir projeye 300 milyon dolarlık finansman sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yardımın "Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler ve Ev Sahibi Topluluklar için Çözümler Projesi" kapsamında yapıldığı ifade edildi.

Bölgede süregelen çatışma ve güvenlik sorunları nedeniyle 3,5 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği aktarılan açıklamada, bunun da altyapıyı zorladığı ve sınırlı kaynaklar için rekabeti artırdığı vurgulandı.

Dünya Bankası Nijerya Ülke Direktörü Mathew Verghis, bu girişimi desteklemekten memnuniyet duyduklarını belirterek "Proje, Nijerya'nın, uzun süreli yerinden edilme sorununu sürdürülebilir şekilde ele almasına büyük katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Verghis, ulusal IDP politikası ve Nijerya hükümetinin uzun vadeli kalkınma vizyonuyla uyumlu olarak geliştirilen projenin, 1,3 milyonu yerinden edilmiş kişi olmak üzere 7,4 milyon kişiye fayda sağlamasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
