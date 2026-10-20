Dünya baroları, uluslararası mahkemelerin bağımsızlığı için ortak bildiri imzaladı - Son Dakika
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Dünya baroları, uluslararası mahkemelerin bağımsızlığı için ortak bildiri imzaladı

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Amerikan, Avrupa ve Uluslararası Barolar Birliği ile diğer hukuk kuruluşları, uluslararası mahkeme ve tahkim organlarının bağımsızlığı için ortak bildiri imzaladı. Kuruluşlar, devletler, uluslararası kurumlar ve hukuk camiasını ortak sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

Dünyanın farklı bölgelerinden hukuk kuruluşları, uluslararası hukuk, uluslararası mahkeme ve tahkim organlarının bağımsızlığını korumak için devletler, uluslararası kurumlar ve hukuk camiasının ortak sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu.

Amerikan Barolar Birliği (ABA), Avrupa Barolar Birliği (CCBE), Uluslararası Barolar Birliği (IBA), Japonya Barolar Birliği Federasyonu (JFBA), Asya ve Pasifik Hukuk Birliği (LAWASIA), Pan Afrika Avukatlar Birliği (PALU), İbero-Amerikan Barolar ve Avukat Dernekleri Birliği (UIBA) ve Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) yaptıkları yazılı açıklamada ortak bir bildiri imzaladıklarını belirtti.

Açıklamada, dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren hukuk kuruluşlarının uluslararası hukuk, uluslararası mahkeme ve tahkim organlarının bağımsızlığını korumanın önemine işaret ettiği aktarılarak, bu kuruluşların yargı organlarının bağımsızlığının korunması için devletler, uluslararası kurumlar ve hukuk camiasına ortak sorumluluk çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Uluslararası mahkeme ve yargı organlarının bağımsızlığı ile hukuk çalışanlarını hedef alan her türlü eylemin derin bir endişeyle karşılandığı vurgulanan açıklamada, uluslararası adaletin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, devletlerin, uluslararası mahkemelerin faaliyetlerine saygı göstermesi gerektiğine dikkat çekilerek, "Yargı organlarının bağımsızlığı güvence altına almalı ve bu organların bünyesinde ya da bunlarla bağlantılı çalışan kişilerin misilleme korkusu olmaksızın görevlerini yerine getirebilmeleri sağlanmalıdır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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