Dünya Çevre Günü\'nde AK Parti Açıklaması

AK Parti Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis teşkilatları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

AK Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Hüseyin Yılmaz, Botanik Bahçesi'nde yaptığı açıklamada, bugün toprağın, suyun, ormanın ve gökyüzünün insanlığa yaptığı en güçlü çağrının günü olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Çünkü artık doğa susmuyor. Kuruyan nehirlerle, yanan ormanlarla, kirlenen denizlerle ve bozulan iklim dengesiyle insanlığa şunu haykırıyor. ya tabiat ile uyum içinde yaşayacağız ya da geleceğimizi kendi ellerimizle tüketeceğiz. Türkiye bu çağrı karşısında geri duran değil irade ortaya koyan büyük bir medeniyet yürüyüşünün adıdır." dedi.

Yılmaz, betona teslim olan şehirler değil nefes alan şehirler, tükenen kaynaklar değil sürdürülebilir bir gelecek istediklerini ifade etti.

Programda, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ile parti teşkilatı hazır bulundu.

Şanlıurfa

AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Şeref Mardinli, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, çevrenin korunmasının insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin çevre konusunda kararlı adımlar attığını dile getiren Mardinli, "Bir ağacı yaşatmak geleceği yaşatmaktır. Bir damla suyu korumak medeniyeti korumaktır. Bugün Türkiye, yalnızca kendi çevresini koruyan bir ülke değil, çevre adaleti, iklim sorumluluğu ve sürdürülebilir kalkınma konusunda küresel ölçekte söz söyleyen öncü ülkelerden biridir." dedi.

Malatya

AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kalkan, 100. Yıl Kent Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla millet bahçeleriyle, çevre dostu kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin geleceğinin bugünden inşa edildiğini söyledi.

Bir ağacı yaşatmanın geleceği yaşatmak olduğunu belirten Kalkan, "Ülkemiz, kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e Antalya'da ev sahipliği yapacaktır. 196 ülkenin temsilcilerini buluşturacak bu tarihi zirve, yalnızca bir diplomasi platformu değil, insanlığın ortak geleceğine ilişkin kararların şekilleneceği küresel bir vicdan buluşması olacaktır." diye konuştu.

Kilis

AK Parti Kilis Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Hüsamettin Nünükoğlu, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün toprağın, suyun, ormanın ve gökyüzünün insanlığa yaptığı en güçlü çağrının günü olduğunu söyledi.

Nünükoğlu, sürdürülebilir bir gelecek istediklerini kaydetti.