Dünya Göçebe Oyunları\'nın Kültür Programı Tanıtıldı

Kırgızistan, geleneksel sporların ve köklü göçebe kültürünün en büyük organizasyonu kabul edilen Dünya Göçebe Oyunları'nın kültür ve sanat programını tanıttı.

Başkent Bişkek'te düzenlenen tanıtım toplantısında, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev ile 6. Dünya Göçebe Oyunları Kültür Programı Başyönetmeni Altınbek Maksutov organizasyonun detaylarını paylaştı.

Bakan Mambetaliyev, tanıtımda yaptığı konuşmada, ülkede büyük bir heyecanla beklenen büyük organizasyonun önemine dikkati çekti.

Kırgızistan'ın çok önemli bir ev sahipliğine hazırlandığını vurgulayan Mambetaliyev, "Kırgızistan için en onurlu ve sorumluluk gerektiren bir görevle karşı karşıyayız. 31 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında, spor müsabakalarının yanı sıra göçebe medeniyetlerin tarihi mirasını da dünya sahnesine taşıyacak olan 6. Dünya Göçebe Oyunları'nı düzenleyeceğiz." dedi.

Oyunların kalbi Kırçın Vadisi'nde atacak

Kültür Programı Başyönetmeni Altınbek Maksutov ise 6 günlük süreçte yarışlar ve müsabakalar dahil olmak üzere toplam 835 kültürel etkinliğin planlandığını bildirdi.

Etkinliklerin yapılacağı alanlara değinen Maksutov, organizasyonun resmi açılışının Bişkek'te yapılacağını, ancak kültür programlarının kalbinin Issık Göl bölgesindeki tarihi Kırçın Vadisi'nde atacağını söyledi.

Maksutov, Vadi'de kurulacak dev etno-köyde (etnokent) katılan tüm ülkelerin geleneksel çadırlarının (yurtlarının) sergileneceğini ve göçebe mutfağının özgün lezzetlerinin tadım fuarlarıyla tanıtılacağını aktardı.

Kültürel programda suyun öneminin de vurgulanacağını belirten Maksutov, bu kapsamda ülkenin 40 şehrini 40 günde turlayan "Su Kervanı" projesini hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Maksutov ayrıca, etkinliklerin 7 farklı yerde yapılacağını ve geleneksel ata sporu Kökbörü müsabakaları için 10 bin kişilik özel bir hipodrom kurulduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıda, oyunların açılış ve kapanış törenlerinin yanı sıra müsabaka ve gösterilere girişlerin ücretli olacağı bilgisi de paylaşıldı.

Oyunların açılış töreni, Kırgızistan'ın 35. Bağımsızlık Yılı kutlamalarıyla eş zamanlı olarak 31 Ağustos'ta Bişkek Arena Stadyumu'nda yapılacak.

Kültürel gösteriler ve kapanış törenleri ise Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehri ile Kırçın Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

Dünya Göçebe Oyunları

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) girişimi ve Kırgızistan'ın önerisiyle hayata geçirilen Dünya Göçebe Oyunları, göçebe halkların etnik sporlarını, geleneksel kültürlerini ve yaşam tarzlarını korumayı ve küresel ölçekte tanıtmayı amaçlıyor.

Kırgızistan'ın öncülüğünde küresel bir marka haline gelen organizasyonun ilk üçü 2014, 2016 ve 2018 yıllarında Kırgızistan'da düzenlenmişti.

Spor müsabakalarının yanı sıra bilimsel ve kültürel etkinliklerin de yer aldığı organizasyonun dördüncüsü 2022'de Türkiye'nin İznik ilçesinde, beşincisi ise 2024'te Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilmişti.