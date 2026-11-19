Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın envantere girmesine ilişkin, "Dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağı envantere giriyor. Vatanımızın her karış toprağını ve göklerimizi korumak üzere 3 adet KIZILELMA'mızı güvenlik güçlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 yıllık hayalleri ve ülküleri olan KIZILELMA'nın göreve başladığını duyurdu.

İlkleriyle dünya havacılık tarihine geçen ve sayısız testi başarıyla tamamlayan KIZILELMA'nın bugün bir ilke daha imza attığını belirten Bayraktar, "Dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağı envantere giriyor. Vatanımızın her karış toprağını ve göklerimizi korumak üzere 3 adet KIZILELMA'mızı güvenlik güçlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu yolculukta desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanlığımıza, Savunma Sanayii Başkanlığımıza, Genelkurmay Başkanlığımıza, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarımıza ve tüm güvenlik güçlerimize, ASELSAN'a, ROKETSAN'a, TÜBİTAK'a, tüm paydaş kurumlarımıza ve Baykar'daki tüm yol arkadaşlarımıza destekleri ve emekleri için gönülden teşekkür ediyoruz.

Dualarını, desteklerini ilk günden beri hissettiğimiz aziz milletimize minnettarız. Hakk'ın rahmetine kavuşan yol arkadaşlarımızı ve merhum babamız Özdemir Bayraktar'ı rahmet ve minnetle anıyoruz. KIZILELMA'mız vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun."

"Ülkemiz havacılık tarihinde yeni bir sayfa daha açıyor"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli gururumuz Bayraktar KIZILELMA artık milletimizin emrinde." ifadesini kullandı.

Akyol, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağının envantere girmesiyle ülkemiz havacılık tarihinde yeni bir sayfa daha açıyor. Modern harp sahasının geleceğini şekillendirecek bu kritik projede ASELSAN olarak yer almaktan ve KIZILELMA'ya en ileri teknolojilerimizle güç katmaktan gurur duyuyoruz. KIZILELMA'mız kahraman güvenlik güçlerimize hayırlı olsun."