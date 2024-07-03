Dünyada Yaşanan İzdihamlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünyada Yaşanan İzdihamlar

Hindistan, Suudi Arabistan, Güney Kore, Yemen, Endonezya ve İran gibi ülkelerde yaşanan izdihamlar ve bu olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı hakkında bilgi veren bir haber.

03.07.2024 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ZEYNEP KATRE ORAN - Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham, yakın tarihteki benzer faciaları akla getirdi.

Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği sırasında, dün izdiham yaşandı. İzdihamda aralarında çocukların da bulunduğu 121 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

"Yığılma" ve "ani kalabalık birikimi" anlamına gelen izdiham; özellikle gösteri, konser, ibadet, kutlama ve mitingler esnasında meydana gelebiliyor.

Hindistan'da yaşanan facianın ardından, AA muhabirleri yakın tarihte dünya genelinde öne çıkan izdihamları derledi.

Hindistan

Ocak 2005'te Maharaştra eyaletinin Satara bölgesinde bulunan Mandhar Devi tapınağında çıkan izdiham sonucu 255'in üzerinde kişi öldü. Yapılan incelemelerde, izdihamın tapınaktaki kaygan zemin nedeniyle meydana geldiği anlaşıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde yer alan Naina Devi tapınağında da 3 Ağustos 2008'de izdiham çıktı. Faciada aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 140'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, izdihamın heyelan söylentileri sonucu çıkan kargaşa nedeniyle başladığını bildirdi.

Rajastan eyaletinin Jodhpur şehrindeki Chamundgar Devi tapınağında 30 Eylül 2008'de çıkan izdiham sonucu 200'den fazla kişi yaşamını yitirirken yaklaşık 425 kişi yaralandı. İzdihamın neden çıktığına dair kesin bilgi paylaşılmadı.

Madya Pradeş eyaletinde de Ekim 2013'te dini ayine katılanlar, Sindh Nehri üzerindeki köprünün çökmesi endişesiyle paniğe kapıldı, bu da izdihama yol açtı.

Meydana gelen izdihamda 115 kişi ezilerek ya da nehre düşüp boğularak can verdi.

Hac sırasında yaşanan izdihamlar

Müslümanların, hac görevini yerine getirmek amacıyla ziyaret ettiği kutsal topraklardaki izdihamlarda da yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Özellikle hacı adaylarının tünel çıkışı ve şeytan taşlama sırasında yaşanan izdihamlar, çok sayıda kişinin ölümüne sebep oldu.

Suudi Arabistan'ın en büyük facialarından biri olan Mina izdihamı, 2 Temmuz 1990'da meydana geldi. Mekke'nin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Mina'daki tünelde çıkan izdihamda 1500'e yakın kişi hayatını kaybetti.

24 Eylül 2015'te de yine aynı yerde şeytan taşlama sırasında yaşanan izdihamda da 750'yi aşkın kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

24 Mayıs 1994'te benzer bir nedenden ötürü çıkan izdihamda ise 270 kişi hayatını kaybetti.

Yine 1 Şubat 2004'te 251 kişi ve 12 Ocak 2006'da 364 kişi, şeytan taşlama esnasında çıkan izdihamlarda öldü.

Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı

Güney Kore'nin başkenti Seul'daki Itaewon bölgesinde 29 Ekim 2022'de yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin edilen Cadılar Bayramı kutlamasında büyük bir kalabalığın 4 metre enindeki sokağa aniden doluşmasıyla izdiham yaşandı.

İzdihamda 159 kişi hayatını kaybetti, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu onlarca kişi yaralandı.

Sana'daki izdiham

Husilerin kontrolündeki Sana kentinde bir iş adamının nakdi yardım dağıtımı sırasında izdiham çıktı. İzdihamda 75'ten fazla kişi yaşamını yitirdi, 150'den fazla kişi yaralandı.

Söz konusu yardım çalışmasının ülkenin İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon yapılmaksızın gerçekleştirildiği, bu nedenle iki iş adamının da gözaltına alındığı açıklandı.

Endonezya

Endonezya futbol liginde mücadele eden "Persebaya Surabaya" ile "Arema Malang" takımları, 1 Ekim 2022'de karşı karşıya geldi ve maç sonrası iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.

Yüzlerce taraftar, arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koştu ve bu nedenle stadyumda izdiham meydana geldi.

Nefessiz kalan ve ezilenlerin olduğu izdihamda 135 kişi hayatını kaybetti.

Süleymani'nin cenaze töreninde çıkan izdiham

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde Ocak 2020'de düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda 56 kişi öldü, 213 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden 56 kişiden 35'inin erkek, 21'inin kadın olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güney Kore, Endonezya, Hindistan, Dünya, Yemen, İran, Hac, Uluslararası, Güvenlik, Futbol, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyada Yaşanan İzdihamlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:09:18. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyada Yaşanan İzdihamlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement