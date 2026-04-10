Uganda'daki Ngogo Şempanzeleri Kalıcı Olarak İkiye Bölündü, Ölümcül Çatışmalar Yaşanıyor

Uganda'nın Kibale Milli Parkı'nda yaşayan ve dünyanın en büyük vahşi şempanze topluluğu olarak bilinen Ngogo grubu, kalıcı olarak ikiye ayrıldı. Science dergisinde yayımlanan araştırma, bu bölünmenin beraberinde getirdiği ölümcül şiddeti belgeliyor; bulgular aynı zamanda insanlığın kendi çatışma tarihi üzerine de yeni sorular doğuruyor.

Araştırmacılar Ngogo şempanzelerini 1995'ten bu yana kesintisiz takip ediyor. Topluluk, zirvesinde yaklaşık 200 bireyden oluşuyordu; bu sayı, şempanze grupları için alışılagelen 50'lik ortalamanın dört katı. İlk yirmi yıl boyunca topluluk bir arada kaldı, ancak 2015'te yaklaşık 200 bireyden oluşan büyük Ngogo topluluğu, ayrı yaşayan ve ayrı üreyen iki farklı kümeye ayrıldı. 2018'e gelindiğinde son sosyal bağlar da çözüldü, gruplar bölgelerini devriye gezerken saldırganlık tırmandı.

Bölünmenin tamamlanmasıyla birlikte Batı grubu, Merkez gruba yönelik koordineli saldırılar başlattı. Araştırmanın kapsadığı dönemde 7 yetişkin erkek ve 17 bebek olmak üzere toplam 24 şempanze hayatını kaybetti. Şiddet bugün de devam ediyor; 2025 ve 2026'da gerçekleşen yeni saldırılarla ölü sayısı 28'e yükseldi. Texas Üniversitesi'nden araştırmacı Aaron Sandel, şempanzelerin eski grup üyelerini öldürdüğünü ve yıllarca süren iş birliği ilişkilerinin yerini yeni grup kimliğinin aldığını ifade ediyor.

Bölünmenin asıl nedeninin grubun kendi başarısının kurbanı olması olduğu öne sürülüyor; grup bireylerin artık bir arada tutunamayacağı bir büyüklüğe ulaştı. Sosyal bağları zayıflatan bir diğer etken ise art arda gerçekleşen ölümler ve hiyerarşideki değişimlerdi. Genetik kanıtlara göre şempanzelerde kalıcı grup bölünmesi yaklaşık 500 yılda bir yaşanıyor, ve Ngogo vakası, bu türden bir bölünmenin doğal koşullarda ilk kez net biçimde ortaya konduğu örnek olma özelliği taşıyor.

Araştırmacılar, bulguların yalnızca primatolog gündemini değil, insan çatışmalarını anlama biçimimizi de etkileyeceğini söylüyor. İnsan savaşları çoğunlukla etnik, dini ya da ideolojik kimlik farklılıklarıyla açıklansa da Ngogo grubunda bu kavramlar yok. Sandel, dil, etnisite ya da ideoloji olmaksızın yalnızca ilişkisel dinamiklerin şempanzeleri kutuplaşmaya ve ölümcül çatışmaya sürükleyebildiğini belirterek, bu durumun insanlarda toplumsal çatışmaları kişisel düzeyde azaltma potansiyeli olduğunu ve barışa giden yolun bireylerin gündelik uzlaşma anlarından geçebileceğini vurguluyor.