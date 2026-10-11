Dünyanın en yüksek köprüsü Huajiang, Ulusal Gün tatilinde ziyaretçi akınını ağırladı

Dünyanın en yüksek köprüsü Huajiang, Ulusal Gün tatilinde ziyaretçi akınını ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Guizhou eyaletindeki dünyanın en yüksek köprüsü Huajiang Büyük Kanyonu Köprüsü, yedi günlük Ulusal Gün tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. 2.890 metre uzunluğundaki köprü, Nisan 2026'da 626,01 metre yükseklikle tescillenerek Guinness Dünya Rekoru kırmıştı.
GUİYANG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Huajiang Büyük Kanyonu Köprüsü, 5 Ekim 2026.
Çin'in Guizhou eyaletinde yer alan dünyanın en yüksek köprüsü Huajiang Büyük Kanyonu Köprüsü, yedi günlük Ulusal Gün tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı.
Huajiang Büyük Kanyonu üzerinde bulunan 2.890 metre uzunluğundaki köprü, Guizhou'daki Guanling Bouyei-Miao Özerk ilçesi ile Zhenfeng İlçesi'ni birbirine bağlıyor. Köprü, Nisan 2026'da 626,01 metre olarak tescillenen yüksekliğiyle Guinness Dünya Rekoru kırmıştı. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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