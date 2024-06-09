Dünyanın en yüksek tuzlu su gölünde karotlu sondaj projesi yürütülüyor

Güncel

LHASA, 9 Haziran (Xinhua) -- Pek çok ülkeden araştırmacıların bir araya geldiği bir keşif ekibi, Haziran başından bu yana Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde bulunan dünyanın en yüksek tuzlu su gölü Nam Co'da karotlu sondaj projesi yürütüyor ve Qinghai-Xizang Platosu'nda son bir milyon yılda meydana gelen iklim ve çevre değişiklikleri hakkında veri sağlıyor.

Ortak bilimsel keşif ekibi, Çin Bilimler Akademisi Tibet Platosu Araştırma Enstitüsü'nden bir göl ve çevresel değişim araştırma ekibi ile Almanya, İsviçre, İngiltere ve ABD gibi ülkelerden bilim insanları ve sondaj teknisyenlerinden oluşuyor.

Qinghai-Xizang Platosu'nda yer alan ve 4.718 metre yüzey yüksekliğine sahip Nam Co, bölgedeki en büyük ikinci göl ve önemli bir bilimsel araştırma üssü.

Nam Co'da yapılan göl keşfi, Uluslararası Kıtasal Bilimsel Sondaj Programı kapsamında yürütülen bir proje.

Ekip, Nam Co'daki üç noktada, göl temelinde yaklaşık 1.000 metre sondaj yapmayı planlıyor. Bilimsel keşif ekibinin liderlerinden Wang Junbo, bunun şu ana kadar dünya genelinde Uluslararası Kıtasal Bilimsel Sondaj Programı kapsamında yürütülen rakım açısından en yüksek sondaj projesi olduğunu belirtti.

Wang, "Sondaj platformu, teçhizat ve ana sondaj teknisyenlerinin tamamı Çin'den" dedi.