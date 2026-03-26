Dünyanın İlk Kukla Filmi: Dedektif Reptır - Son Dakika
Dünyanın İlk Kukla Filmi: Dedektif Reptır

26.03.2026 11:52
Unreal Engine ile sanal prodüksiyon stüdyosunda çekilen Dedektif Reptır, dikkat çekici bir proje.

Dünyada Unreal Engine ile Virtual Production tekniklerinin kullanıldığı ilk kukla filmi "Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim", sanal prodüksiyon stüdyosunda çekildi.

Yönetmenliğini Emre Karayel ile Leyla Yaman'ın üstlendiği filmin senaryosunu Emre Işındağ kaleme aldı.

Türkiye'de kukla sineması açısından dikkati çeken bir prodüksiyon modeliyle hazırlanan film için tamamen 3D ve Unreal Engine (gerçek zamanlı 3D dünyalar üretmeye yarayan bir oyun ve görsel prodüksiyon motoru) uyumlu bir şehir tasarlandı. Çekimler Virtual Production (kuklacıların yeşil ekran önünde performans sergilediği ve sahnenin dijital ortamla gerçek zamanlı birleşmesini sağlayan prodüksiyon tekniği) teknolojisiyle gerçekleştirildi.

Hızlı, dinamik ve renkli bir dünya oluşturulması hedefiyle çekildi

Filmin VFX süpervizörlüğünü (görsel efekt sorumlusu) üstlenen Onur Ünlü, filmin görsel dünyası ve teknik sürecine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, görsel tasarım sürecinde hedeflerinin belirli bir yaş grubunun dikkatini çekecek hızlı, dinamik ve renkli bir dünya oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Ünlü, bu nedenle sanal plato kurduklarını belirterek, "Bu plato içerisinde kameraların dolaşabilmesini sağladık ve çekim alanlarını burada belirledik. Görsel olarak stilize, üç boyutlu bir dünya kurduk." dedi.

Yaklaşık 1,5 aylık çalışmanın ardından çekime başladıklarını anlatan Ünlü, "Bu süreçte ekip olarak çalıştık. Yaklaşık 50 bina ve bu binaların varyasyonu, yüzlerce "props" dediğimiz set içinde kullanılan çeşitli malzeme ve objenin tasarım süreci, dünyanın tasarımı ve ışık tasarım süreçlerini de yoğun şekilde çalışarak tamamladık." ifadelerini kullandı.

Onur Ünlü, çekim öncesi hazırlıklara ilişkin şunları söyledi:

"Yönetmen ve sanat yönetmenimizle çekim öncesi uzun toplantılar yapmak durumunda kaldık. Sağ olsunlar benim görsel tarafıma güvenerek işi biraz da bana emanet ettiler ama birlikte çalışma devam etti. Hatta teknik olarak nasıl çözeceğimizi önceden belirleyemediğimiz bölümleri set esnasında çözdük, orada tasarladık. Tabii post prodüksiyon konusunda da müdahalelerimiz, revizyonlarımız bol miktarda oldu. Yorucu ama keyifli bir süreç oldu."

"Sanal prodüksiyon stüdyosunda çekildi"

Film için sanal prodüksiyon stüdyosu kullanıldığına dikkati çeken Ünlü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu film, dünyada bir kukla filminin sanal prodüksiyon stüdyosu kullanılarak çekildiği ilk film. Sanal stüdyo nedir? Öncelikle kameralar arka planla senkron çalışıyor ve canlı olarak oyuncular kendilerini mekanın içinde görme şansı buluyor. Bu güzel bir teknikti ama şöyle bir sıkıntısı vardı. Bu, kukla dünyasında daha önce denenmemiş bir teknik olduğu için bizim de çözmemiz gereken birçok problemimiz oldu ama güzelce hallettik. Biz bunu yapabilmek için Unreal Engine ve Blender programlarını kullandık. Unreal Engine, zaten bu teknolojiyi kullanabilmemizi sağlayan kilit program ve dünyadaki 3D modellerin modellenmesi kısmında da Blender ağırlıklı çalıştık. Çekim esnasında tabii ki kuklaların etkileşim halinde olduğu kısımlarda pratik efektlere yönelirken, dijital tarafta da uçan kitaplar, bazı özel karakterler gibi 3D animasyon olarak yaptığımız kısımlar da oldu."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyanın İlk Kukla Filmi: Dedektif Reptır - Son Dakika

Darphane’den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama
Süreçte ikinci aşamaya geçildi 14 ünlü isim Adli Tıpta Süreçte ikinci aşamaya geçildi! 14 ünlü isim Adli Tıpta
İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj İşte başvurusu kabul edilenler İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj! İşte başvurusu kabul edilenler
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı İşte ifadesi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı! İşte ifadesi

12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
11:58
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
11:25
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
