Duran'dan Fenerbahçe Beko'ya Tebrik - Son Dakika
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Duran'dan Fenerbahçe Beko'ya Tebrik

20.06.2026 06:08
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Burhanettin Duran, Fenerbahçe Beko'yu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğundan dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu, oyuncularını, teknik heyetini, kulüp yönetimini ve Fenerbahçe camiasını tebrik ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Duran'dan Fenerbahçe Beko'ya Tebrik - Son Dakika

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