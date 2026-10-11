Duran, Manisa Akhisar'da çekici ile otobüs kazasında ölenler için başsağlığı diledi

Duran, Manisa Akhisar'da çekici ile otobüs kazasında ölenler için başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Manisa Akhisar'da çekiciyle tur otobüsünün çarpışması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Duran, mesajında yaralılara geçmiş olsun dileyerek bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekici ile tur otobüsünün çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."
Kaynak: AA
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