Duran ve Neynski'den İş Birliği Vurgusu
Duran ve Neynski'den İş Birliği Vurgusu

28.03.2026 21:07
Duran, Neynski ile Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini ve kamu diplomasisini ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) kapsamında Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski ile bir araya geldi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, STRATCOM Zirvesi 2026 kapsamındaki temaslar çerçevesinde, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Neynski ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin iletişim boyutu, kamu diplomasisi alanında iş birliği ve bölgesel gelişmelerin doğru ve etkin şekilde uluslararası kamuoyuna aktarılması konularını ele aldık. Diplomasiyi ve iletişimi birbirini tamamlayan iki güçlü unsur olarak değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışımız doğrultusunda, iletişim temelli işbirliklerini daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

