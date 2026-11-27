Suriye'de 8 Aralık'ta Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan "Düşmanı Caydırma" operasyonunun başlamasının ikinci yıl dönümünde, eğitimlerini tamamlayan 732 astsubay için mezuniyet töreni düzenlendi.

Başkent Şam'da gerçekleştirilen tören, askeri geçitlerin yanı sıra uygulamalı tatbikatlar ve olası tehlikelere karşı hazırlanan senaryoların canlandırılmasıyla başladı.

İçişleri Bakanı Enes Hattab, törende yaptığı konuşmada, mezun olan kadın ve erkek astsubayların yalnızca diploma almadıklarını, aynı zamanda vatanın, vatandaşların ve hukukun korunması ile yeni Suriye'nin inşası için hayatlarını kaybedenlerin emanetini ve sorumluluğunu üstlendiklerini belirtti.

Güvenlik personelinin hukuka bağlılığı temel ilke, disiplini günlük yaşamının bir parçası ve örnek davranışları görev anlayışının esası haline getirmesi gerektiğini vurgulayan Hattab, "Hukuk, sahada bizzat yaşadığımız bir davranıştır. Hukuka bağlılık hem insanı korur hem güvenlik kurumunun itibarını muhafaza eder." dedi.

Adalet Bakanı Mazhar el-Veyis de "Düşmanı Caydırma" operasyonunun başlamasının ikinci yıl dönümüne denk gelen törende, güvenlik güçlerinin üstlendiği sorumluluğa dikkati çekti.

Veyis, "Bugün cesur güvenlik mensuplarından bir grubu onurlandırıyor, onlarla gurur duyuyor ve üstlendikleri asil görevin büyüklüğünü, halkın güvenliğini sağlama, canlarını, mallarını ve namuslarını korumadaki mesajlarının yüceliğini hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin hukukun uygulanmasında önemli sorumluluk üstlendiğini belirten Veyis, "Etnik kökeni, dini, mezhebi, cinsiyeti ve rengi ne olursa olsun tüm vatandaşlar güvenlik mensuplarının boynunda bir emanettir." diye konuştu.

Düşmanı Caydırma operasyonu

Esed rejimi karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki muhalif gruplar, 27 Kasım 2024'te "Düşmanı Caydırma" adı verilen operasyonu başlatmıştı.

Muhalif gruplar, Halep'in batı kırsalında Esed rejimi güçleri ile rejimi destekleyen yabancı silahlı gruplara yönelik saldırılar düzenlemişti.

Çatışmalar sonucunda muhalifler, Halep'in batı kırsalındaki Akil Tepesi, El-Ragib Tepesi, Kuptan el-Cebel Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile Kefer Besme, Basartun, Hur, El-Kasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra ve Uveycil köylerinde kontrolü ele geçirmişti.

Operasyon, 8 Aralık 2024'te muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşşar Esed'in ülkeden kaçmasıyla sona ermişti.