Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'dan 6 Milyon Lira Tazminat Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'dan 6 Milyon Lira Tazminat Kazandı

Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar\'dan 6 Milyon Lira Tazminat Kazandı
18.02.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, babalık yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla dava kazandı.

TÜRK sinemasının ünlü aktörlerinden Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu mahkeme kararıyla 2 yıl önce kesinleşen Duygu Nebioğlu, açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Mahkeme heyeti, Nebioğlu lehine 6 milyon lira manevi tazminata hükmetti.

Yeşilçam'ın duayen oyuncularından Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile 1980'li yıllarda evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz kızlardan biri olan Duygu Nebioğlu, babalık yükümlülüklerinin yerine getirilmediği iddiasıyla dava açtı. Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi heyeti, Nebioğlu lehine 6 milyon lira manevi tazminata hükmetti. Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Duygu Nebioğlu, "Uzun yıllar sonra ilk defa kendimi rahatlamış hissediyorum. Davamdaki en keskin olay, Metin Akpınar'ın annem hakkında tek gecelik bir ilişki yaşadığına dair yalan beyanda bulunmasıydı, resmi olarak bu kayıtlara geçti. Annemin beni terk ettiğine dair haberler yaptılar. Bunu da annemin terk etmediğini, kardeşlerimi ve beni yetimhaneye kimlerin bıraktığını soru işareti olarak bırakıyorum. Davamız bitti demeyeceğim. Ben mücadeleme devam edeceğim. Her şeyi anlatacağım" dedi.

Kaynak: DHA

Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'dan 6 Milyon Lira Tazminat Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 19:08:16. #7.11#
SON DAKİKA: Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'dan 6 Milyon Lira Tazminat Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.