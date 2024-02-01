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Düzce Beyköy'de Heyelan Sonucu Kapanan Yol Açılıyor - Son Dakika
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Düzce Beyköy'de Heyelan Sonucu Kapanan Yol Açılıyor

Düzce Beyköy\'de Heyelan Sonucu Kapanan Yol Açılıyor

Düzce'nin Beyköy beldesinde meydana gelen heyelan sonucu 4 köy ve 2 mahalleye giden grup yolunun ulaşımı kesilmişti. İl Özel İdaresi ekipleri, 3 gündür yürüttükleri çalışmalarla yolun açılmasını sağlamaya çalışıyor. İş makinalarıyla yapılan çalışmalar sonucunda alternatif güzergahlar açıldı ve ulaşımın sağlanamadığı bölgelere geçiş imkanı sağlandı.

01.02.2024 15:53  Güncelleme: 15:55
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Düzce'nin Beyköy beldesinde toprak kayması sonucu kapanan köy grup yolunun açılması için 3 gündür çalışma yapılıyor.

İl merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki beldenin Çınardüzü mevkisinde önceki gün yaşanan heyelan nedeniyle kapanan ve 4 köy ile 2 mahalleye ulaşımın kesildiği yolda ekipler yol açma işlemlerine devam etti.

İl Özel İdaresi ekiplerinin 20 iş makinesiyle yürüttüğü çalışma kapsamında, ulaşımın sağlanamadığı mahalle ve köyler için alternatif güzergahlar açıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, heyelan alanında incelemelerde bulunarak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen ve görevlilerden bilgi aldı.

Beyköy beldesinde önceki gün meydana gelen heyelan sonucu 4 köy ve 2 mahalleye giden grup yolu ulaşıma kapanmış, yamaçtan kopan parçalar nedeniyle yolun 200 metrelik kısmı tamamen toprak ve kayayla dolmuş, ağaçlar devrilmiş ve elektrik direkleri zarar görmüştü.

Kaynak: AA

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