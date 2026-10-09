Düzce Çilimli'de kaçak atık operasyonunda 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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Düzce Çilimli'de kaçak atık operasyonunda 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

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Düzce Çilimli'de kaçak atık operasyonunda atık döken kamyon ile bekleyen 2 kamyon tespit edildi, 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Melen Çayı ve Kaynaşlı deresinden numune alındı, şüpheliler hakkında çevrenin kasten kirletilmesi suçundan adli işlem başlatıldı.

Düzce'de sanayi atıklarını dereye boşaltan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Eskişehir ve Bilecik'te faaliyet gösteren atık yönetim firmalarından bertaraf/geri dönüşüm amacıyla yüklenen sanayi atıklarının, usulsüz yöntemlerle Düzce'ye getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Çilimli ilçesi mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen müşterek operasyonda, M.B'ye ait araziye kaçak atık dökümü yapan kamyon ile döküm yapmak için bekleyen 2 kamyon tespit edilerek şüpheliler suçüstü yakalandı.

Bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, ayrıca Düzce Merkez Melen Çayı bölgesi ile Kaynaşlı deresinden analiz edilmek üzere atık numuneler alındı.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda, olaya karışan 8 şüpheli hakkında "çevrenin kasten kirletilmesi" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Kaynaşlı3. SayfaÇilimliGüncelÇevreDüzceSuçSon Dakika

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