Düzce'de 108 Öğrenciye Hafızlık İcazet Töreni

Düzce'de Kur'an kursu ve imam hatip lisesinde eğitim gören 108 öğrenci için hafızlık icazet töreni gerçekleştirildi.

Valilik himayesinde, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 15 Temmuz Şehitleri Erkek Kur'an Kursu ile Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gördükleri eğitimle Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 108 öğrenci için lisenin konferans salonunda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ve öğrencilerin hafızlık sürecinin anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Düzce İl Müftülüğü ilahi ekibi ise çeşitli ilahiler seslendirdi.

Hafızlık icazeti almaya hak kazanan öğrencilerin sahneye davet edilmesinin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Türkiye'nin milli ve manevi değerlerinin kıymetini bilen gençlere ihtiyacı olduğunu belirtti.

Makas, şu ifadeleri kullandı:

"Bu millet hep Allah ve resulünün çizgisinden çekilmeye çalışıldı yok edilebilmek için. Dönemin İngiltere Başbakanı Gladstone bu milletle, ümmetle baş etmenin mümkün olmadığını görerek diyor ki 'Bu milletin elinden Kur'an'ı almalıyız.' Biz bunun tersi olarak tekrar bu milletin yetişen hafızlarını topluma enjekte ettiğimiz zaman işte bugünkü Türkiye oluyor. Kendi SİHA'sını üretebilen, kendi savunma sanayisiyle ayakta durabilen, ulaştırma, sağlık sektörüyle artık Batı'nın gıptayla baktığı, dünyada söz sahibi olan, lider konumuna gelen bir ülke haline geliyor."

Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Yılmaz da programın yapıldığı okulun adına atıfta bulunarak, "Demek ki hafızlık sadece lafızda kalan bir durum değildir. Başka neyin olması gerekiyor? Fenni ilimlerin ve teknolojinin olması gerekiyor. Tıpkı tarihe mal olmuş o güzel insanların yaptığı gibi, İbn-i Sinalar gibi, Ömer Hayyamlar gibi aklınıza tarihe mal olmuş hangi isim gelirse hayatına baktığınız zaman hafızlık eğitimini aldıklarını görüyoruz. Elhamdülillah, Düzce'mize bu manzara çok yakıştı, bu manzara bizim motivasyonumuzu çoğaltıp yarınlarımızın inşasına sebep olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Reisü'l Kurra Vekili Habib Dumangöz'ün duasına eşlik etti.

Hafızlık icazet merasimi, öğrencilere belgelerinin verilmesiyle son buldu.