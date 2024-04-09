Düzce\'de besicilik hayallerini gerçekleştiren çift, devlet desteğiyle üretimlerini artırdı

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "Genç Çiftçi" projesiyle başladıkları besicilikte 8 yılda hayvan sayısını 6'dan 220'ye çıkaran Sevil ve Mesut Ayan, bu yıl 500 büyükbaş hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

İlçede halı yıkama dükkanı işleten Mesut Ayan ile özel firmada çalışan eşi Sevil Çerçi Ayan, 8 yıl önce hayvancılık desteklerini araştırdıktan sonra besicilik yapmaya karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi" projesine başvuran çift, İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğünün besicilik kursunu tamamladı.

Projelerinin onaylanmasının ardından hibe desteğiyle aldıkları büyükbaşlara kiraladıkları 50 metrekare ahırda bakmaya başlayan çift, zaman içerisinde 4 dönüm üzerinde oluşturdukları 1000 metrekare kapalı alanı bulunan çiftlikte hayvan sayısını 220'ye çıkardı.

Destekler kapsamında 6 milyon lira düşük faizli hayvancılık ve 300 bin lira faizsiz yem kredisi ile hayvan başı 2 bin liralık destekten faydalanan çift, Hereford ırkı büyükbaşlarla kırmızı et üretimine devam ediyor.

3 çocuk annesi, 36 yaşındaki Sevil Çerçi Ayan, AA muhabirine, eşiyle çiftlik hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Ayan, çalıştığı firmadan hamileliği dolayısıyla ayrıldığı sırada eşiyle devletin tarım ve hayvancılık desteklerini araştırdıklarını ve eşinin "Genç Çiftçi" projesinden bahsettiğini anlattı.

"Zaten evliliğimiz boyunca hep istiyordu hayvancılık yapmayı ama sürekli erteleme durumu vardı. Sonra 'Tamam, kendi işimizi kuralım.' dedik, başvurduk." diyen Ayan, zorlu geçen süreçte aldıkları destekle 2016'da 6 hayvanla küçük işletmelerinde işe başladıklarını aktardı.

Gençlere hayvancılık yapma tavsiyesi

42 yaşındaki Mesut Ayan da hayvan kapasitelerini 500'e çıkartıp ekonomiye daha çok katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirterek, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün, hayvanların sağlığının korunmasına yönelik çalışmaları ve kursları var, onlara katılıyoruz. Uyguladıkları aşılama desteklerinden yararlanıyoruz. Alet, ekipman başvurularını da yine müdürlüğümüze yapıyoruz." diye konuştu.

Devlet destekleri ve hayvancılık kredileriyle çok kolay şekilde besicilik yapılabileceğini, bu sayede ülkenin et ihtiyacına da katkı sağlanacağını vurgulayan Ayan, "Gençlerin, bayanların özellikle bu tür işlere girmesini isterim. Devlet kurumlarının, Ziraat Bankasının çiftçilere sağladığı çok güzel sübvansiyonlu krediler var, bence çok yararlı olur." dedi.

Ayan, özellikle gençlerin hayvancılıktan memnun kalacaklarına ve güzel kazanç elde edeceklerine değinerek, "Gerçekten bu konuda açık var. Devletimizin bu konuda çok büyük destekleri var. Bunlardan yararlanınca her şey çok daha kolay oluyor." ifadesini kullandı.