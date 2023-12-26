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DÜZCE'de, çöp kamyonunun devrildiği kazada, 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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DÜZCE'de, çöp kamyonunun devrildiği kazada, 2 işçi yaralandı

Düzce'de Yığılca ilçesinde meydana gelen kazada, çöp kamyonu geri manevra yaparken şarampole devrildi. Kazada çöp kamyonunun sürücüsü ve temizlik görevlisi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.12.2023 - 21:24,
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DÜZCE'de, çöp kamyonunun devrildiği kazada, 2 işçi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yığılca ilçesi Köseler köyünde meydana geldi. Köy içerisinde çöp toplayan İl Özel İdaresi'ne ait Ahmet Çiçekçi'nin kullandığı 81 FJ 943 plakalı çöp kamyonu, sürücüsünün geri manevrası sırasında şarampole devrildi. Kazada, çöp kamyonundaki sürücü Çiçekçi ile temizlik görevlisi Ertuğrul Yılgın yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DÜZCE\'de, çöp kamyonunun devrildiği kazada, 2 işçi yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: DÜZCE'de, çöp kamyonunun devrildiği kazada, 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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