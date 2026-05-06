Düzce'de 'Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı' Kuruldu

06.05.2026 03:20
Ülkü Ocakları, Düzce'de MHP lideri Bahçeli adına 250 fidan dikerek hatıra ormanı oluşturdu.

Düzce'de, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın katıldığı dikim etkinliğinde "Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanlığınca Kalıcı Konutlar bölgesi Demetevler Mahallesi'nde ağaçlandırma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adının verildiği hatıra ormanında 250 fidan toprakla buluşturuldu.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Yıldırım'a teşekkür ederek, "Sadece doğa, çevre olarak değil bilim, savunma sanayi gibi her alanda gençlere liderlik yaptığınızı müşahede ediyoruz. Tarihin bize yüklediği büyük bir görev var, o görevi en fazla ifa eden kurumun Ülkü Ocakları olduğunu hep birlikte gözlemliyoruz. Rabb'im inşallah gençlerimizin de sayısını artırsın." dedi.

Yıldırım, etkinlik sonrası gazetecilere, MHP lideri Bahçeli'nin adını taşıyan hatıra ormanına fidan dikmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Burada diktiğimiz fidanlar sadece bir ağaç değil, aynı zamanda geleceğe bırakılan bir emanettir. Bugün burada gençlerimizle diktiğimiz fidanlara hayat sularını verdik. İnşallah gelecekte bunların gölgesinde bir araya geleceğiz. Diktiğimiz bu fidanlar aynı zamanda kökü mazide olan, gölgesinde istikbali barındıran büyük Türk milletinin dirilişinin, birliğinin, dirliğinin de en büyük sembolüdür." diye konuştu.

Etkinliğe, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Mesut Sertoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuzhan Coşkun, gençler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:20:41. #.0.4#
