Düzce'de Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi

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DÜZCE'de kar nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün daha ara verildi.

Kentte tüm gün etkili olan kar yağışının gece saatlerinden itibaren artarak devam edeceği yönündeki tahminler üzerine, Düzce Valiliği il genelinde 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışının meteorolojik tahminlere göre yarın akşam saatlerine kadar fasılalı olarak devam edecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 07 Şubat 2025 Cuma (Yarın) İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.