Düzce\'de engelli anne ile oğlunun yaşadığı \'çöp ev\' temizlendi

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Düzce'de engelli anne ile oğlunun yaşadığı "çöp ev" belediye ekiplerince temizlendi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre zabıta ekipleri, Konuralp bölgesinde bir evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Evin her tarafında çöp biriktirildiğini tespit eden ekipler, konutta yaşayan engelli anne ve oğlunu akrabalarının yanına yerleştirdikten sonra Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri bölgeye çağırdı.

Kısa sürede evi temizleyen ekipler, ailenin yaşamını rahatça sürdürebilmesi için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne evde bakım ve sıcak yemek hizmeti için başvuruda bulundu.

Engelli anne ve oğlu, düzenli ziyaret edilerek temizlik, bakım ve yemek hizmeti sağlanacak.