Düzce\'de Fener Alayı Coşkusu

18.05.2026 23:26
Düzce'de 19 Mayıs Bayramı kapsamında fener alayı düzenlendi, konser ve etkinlikler yapıldı.

Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Düzceliler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen fener alayına katılmak için İstanbul Caddesi'nde toplandı.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle mehteranın çaldığı marşlar eşliğinde yürüyen katılımcılar, Anıtpark Meydanı'nda saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Program, meydanda düzenlenen konserle devam etti. Vatandaşlar, Karadeniz müzikleri ve DJ performansıyla keyifli vakit geçirdi.

Fener alayına Düzce Vali Yardımcıları Ömer Yılmaz ve Şevket Cinbir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Yalçın, protokol üyeleri, askeri erkan da katıldı.

Kaynak: AA

