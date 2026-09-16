Düzce'de hatalı sollayan silobas karşı şeride girdi, otomobil son anda kurtuldu

Düzce'de hatalı sollayan silobas karşı şeride girdi, otomobil son anda kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce-Yığılca karayolunda dün akşam hatalı sollama yapan silobas, karşı yönden gelen otomobilin şeridine girdi. Otomobil çarpmaktan son anda kurtulurken o anlar araç içi kameraya yansıdı.
DÜZCE'de hatalı sollama yaparak şerit ihlali yapan silobas, karşı yönden gelen otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç içi kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Düzce-Yığılca karayolu İğneler mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine giden silobas, hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen otomobilin şeridine girdi. Yığılca istikametine giden otomobil, karşıdan gelen silobasa çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç içi kameraya yansıdı.
Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,
Kaynak: DHA
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