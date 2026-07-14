Düzce'de huzurevi sakinlerinden şehit polise hatim hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de huzurevi sakinlerinden şehit polise hatim hediyesi

Düzce\'de huzurevi sakinlerinden şehit polise hatim hediyesi
14.07.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Muharrem Sancaklı Huzurevi sakinleri, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan için okudukları hatimlerin sevabını kabrini ziyaret ederek ruhuna hediye etti.

Düzce'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okuma etkinliklerine katılan yaşlılar, indirdikleri hatimleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit edilen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ruhuna hediye etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğünce yürütülen "Şehitlerimize Huzur" çalışması kapsamında Muharrem Sancaklı Huzurevi'nde haftanın belirli günlerinde vatan şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

Bu kapsamda indirdikleri hatimleri Baysan'ın ruhuna hediye etmek amacıyla Beyköy beldesi Çalıcuma Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret eden 18 huzurevi sakini, şehidin kabri başında dua etti, 5 kez hatmettikleri Kur'an-ı Kerim'den elde edilen sevabı Baysan'ın ruhuna hediye etti.

Huzurevi sakinlerinden 88 yaşındaki Muzaffer Petek, AA muhabirine, 15 Temmuz gecesi köyde yaşadığı halde kente gelerek vatana sahip çıkmak için mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Petek, "Bu ülkeyi asla yıkamayacaklar, ben bunu çok iyi biliyorum, yıkılmayacağız. Ben çok iyi milliyetçiyim ve devletimi çok severim. Vatanımı severim ve 88 yaşımı bu ülkede gördüm. 6 yıldır huzurevindeyim ve burada o kadar çok şey öğrendim ki anlatamam." dedi.

"Vatan bölünmez, kolay verilmez"

76 yaşındaki Fehmi Yavuz da 15 Temmuz gecesinin çok zor bir gece olduğunu ifade etti.

İnsanların o gece sabaha kadar acı çekmesinin çok kötü olduğunu dile getiren Yavuz, "Ezanlar okundu, salalar verildi. Savaş gibi bir şeydi ama aslında savaş değildi. Yaramaz kişilerin yüzünden çok insan şehit oldu, sakat kaldı, gazi oldu. Çok zor bir süreç geçirdik. Onun sonrasında bazı kişiler tutuklandı ama şehitlerimiz oldu. Şehitlik kadar güzel bir şey yoktur. Vatan bölünmez, kolay verilmez çünkü vatan sevilir ve sahip çıkılır. Vatanımıza sahip çıkmamız lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Güncel, Hediye, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de huzurevi sakinlerinden şehit polise hatim hediyesi - Son Dakika

Çiftçilerin “beyaz altın“ nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar
Eski halılar Antalya’nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor Eski halılar Antalya'nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor
Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı
Şanlıurfa’da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı
Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi

13:26
Orta Doğu’da savaş büyüyor İran’da art arda büyük patlamalar
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran'da art arda büyük patlamalar
13:09
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:19
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor
15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 14:05:50. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce'de huzurevi sakinlerinden şehit polise hatim hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.