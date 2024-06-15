Düzce'de Kültür Park'ta Çıkan Yangın Söndürüldü

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Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Kültür Park alanında bulunan belediyeye ait kulübede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kültür Park alanı içerisindeki merada büyükbaş hayvanları besleyen çoban için yapılan kulübede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.