Düzce'de MSÜ Sınavı Öncesi Yol Temizliği Yapıldı

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Düzce'de MSÜ sınavı öncesi yollar kardan temizlendi

-Ekipler gece boyu sınavların yapılacağı okulların yolunu ve bahçesini kardan temizledi

DÜZCE - Düzce'de, Milli Savunma Üniversitesi sınavı öncesinde Düzce Belediyesine bağlı ekipler sınavların yapılacağı okulların yolları ve okulların bahçesinde kar temizliği yaptı.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı Düzce'de de şehri beyaza büründürdü. Mahalle ve köy yolları belediye ve il özel idaresi ekipleri tarafından kar temizleme çalışmaları yürütülüyor. 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesi sınavı öncesi Düzce'de sınava girecek öğrencilerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için gece boyu çalıştı.

Düzce Belediyesi ekipleri sınav öncesi karla mücadele ekipleri Atatürk Anadolu Lisesi, Bilgi İlköğretim Okulu ve Düzce Üniversitesi yolu ile kampüs içinde yol açma ve tuzlama çalışması yaptı. Ayrıca sabah saatlerinde sınavların yapılacağı yollardaki otobüs sefer sayıları da arttırılarak sınava gidecek öğrencilerin bir sıkıntı yaşamaması için tüm tedbirler alındı.